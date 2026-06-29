"الرقابة المالية بدبي" ينضم إلى مزودي التعليم المهني المستمر المعتمدين من NASBA الأمريكية

دبي في 29 يونيو/ وام/ أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي، عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر، في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية مركزا متخصصا للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد، في إطار التزام الجهاز المتواصل بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والمتخصصة، من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع جاهزية الكفاءات لمواكبة المتغيرات المهنية المتسارعة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام أكاديمية الجهاز بتطبيق معايير عالمية رفيعة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، وضمان جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين والخبراء، وفاعلية مخرجات التعلم، بما يرسخ دور الأكاديمية كمنصة معرفية متقدمة تدعم بناء القدرات المهنية المتخصصة في مجالات الرقابة والتدقيق والحوكمة والقطاعات المرتبطة بها.

وأصبحت الأكاديمية، بموجب هذا الاعتماد، مخولة بمنح ساعات التعليم المهني المستمر المعترف بها دولياً لجميع برامجها التدريبية، سواء المخصصة لموظفي الجهاز أو البرامج المفتوحة للمشاركين من الجهات الخارجية، والتي تُقدم حضورياً أو افتراضياً.

كما يتيح ذلك لحاملي الشهادات المهنية المتخصصة الاستفادة من برامج الأكاديمية لاستيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر والحفاظ على صلاحية شهاداتهم المهنية، بما في ذلك شهادات CPA وCIA وCMA وغيرها من الشهادات ذات الصلة.

وقال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، إن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس التزام الجهاز بتبني أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات وتطوير الكفاءات المهنية، كما يجسد الحرص على توفير بيئة تعليمية وتطويرية متقدمة تدعم التعلم المستمر وترسخ ثقافة التميز والاحترافية في مختلف مجالات العمل الرقابي والمؤسسي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي انسجاماً مع رؤية دبي في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للابتكار والتطوير والريادة المؤسسية، ويعزز من قدرة الجهاز على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن بناء القدرات ليس هدفاً بحد ذاته، بل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أثر مستدام يدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال عامر علي القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن هذا الاعتماد جسد ثمرة الجهود المستمرة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات الدولية، ويعزز القيمة المضافة التي تقدمها الأكاديمية لموظفي الجهاز وموظفي الجهات الخاضعة للرقابة، كما يتيح للمشاركين الاستفادة من برامج تدريبية معتمدة تمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دولياً، بما يسهم في دعم مساراتهم المهنية، والمحافظة على متطلبات الشهادات الاحترافية، وتعزيز تنافسيتهم وكفاءتهم في مختلف مجالات العمل التخصصية.