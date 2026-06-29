"الإمارات للتنمية المتوازنة" يطلق أولى رحلات مبادرة "رحلات بركتنا" لتعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين

أبوظبي في 29 يونيو/ وام/ أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أولى رحلات مبادرة "رحلات بركتنا" من منطقة قدفع في إمارة الفجيرة، برعاية بنك أبوظبي الأول، وبالتعاون مع قطارات الاتحاد ومتحف زايد الوطني.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين في القرى والمناطق الإماراتية، عبر إتاحة الفرصة لهم لاستكشاف أبرز الوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في إمارات الدولة، ضمن برامج مجتمعية مصممة بما يلبي احتياجاتهم ويثري تجاربهم الاجتماعية والثقافية.

واستهدفت الرحلة الأولى مجموعة من كبار المواطنات من منطقة قدفع، وشملت تجربة تنقل عبر قطارات الاتحاد من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، أعقبها زيارة متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، والاطلاع على تجاربه الثقافية والمعرفية التي تسلط الضوء على تاريخ دولة الإمارات وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضمن البرنامج زيارة "سي وورلد أبوظبي" في جزيرة ياس والاستمتاع بمجموعة من العروض والتجارب الترفيهية المتنوعة.

وحرص مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على توفير تجربة متكاملة تراعي احتياجات كبار المواطنين طوال الرحلة، من خلال تقديم الدعم الطبي والمساندة الحركية والترتيبات اللازمة لضمان سهولة الوصول والتنقل في مختلف مراحل الرحلة، إلى جانب توفير الخدمات المساندة في وسائل النقل ومواقع الزيارة، بما يعزز راحة المشاركين ويضمن لهم تجربة آمنة ومميزة.

وينفذ المجلس مبادرة "رحلات بركتنا" في عدد من القرى والمناطق الإماراتية، بهدف تعزيز جودة الحياة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين والمواطنات.

وتندرج المبادرة ضمن جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ التلاحم المجتمعي في القرى والمناطق الإماراتية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تتيح لكبار المواطنين فرصاً أوسع للتفاعل والمشاركة المجتمعية والاستفادة من المقومات الثقافية والسياحية والترفيهية التي تزخر بها دولة الإمارات.