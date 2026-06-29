"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزتين ضمن جوائز الخدمات المصرفية 2026

أبوظبي في 29 يونيو/وام/ حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزتين ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط 2026 إذ نال جائزتي "أفضل دار صكوك صاعدة للعام" و"أفضل مؤسسة للتمويل الإسلامي للمشاريع".

وإلى جانب الجوائز المؤسسية، جرى تكريم مصرف أبوظبي الإسلامي تقديراً لدوره في تنفيذ عدد من أبرز الصفقات خلال العام حيث حصد عددا من الجوائز شملت "أفضل صفقة إصدار أول لصكوك سيادية وصادرة عن مؤسسات فوق سيادية وهيئات حكومية"، و"أفضل صفقة تمويل مجمّع لجهة حكومية أو شبه حكومية"، و"أفضل صفقة تمويل مجمّع للشركات"، و"أفضل صفقة لتمويل المشاريع والبنى التحتية"، و"أفضل صفقة تمويل عقاري"، إلى جانب "أفضل صفقة صكوك عالية العوائد".

وقال حكيم القروي، الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف إن هذه الجوائز تعكس قوة منظومة الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، وقدرته على تطوير حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأضاف أن حضورنا المتنامي في سوق الصكوك، إلى جانب ريادتنا في التمويل المهيكل وتمويل المشاريع، يعزز من قدرتنا على دعم متعاملينا في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي قاد خلال العام الماضي عدداً من أكبر وأبرز الصفقات في المنطقة ويتطلع لديمومة هذا النجاح من خلال مواصلة تقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم خطط النمو لديهم.