شرطة عجمان تنظم ورشة للتوعية بمخاطر المخدرات وتعزيز الثقافة الوقائية

عجمان في 29 يونيو/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ورشة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، وذلك تحت شعار "توحيد الصف... لاستئصال الآفة"، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الثقافة الوقائية لدى فئة الشباب.

قدم الورشة النقيب حمد عبيد الزعابي من إدارة مكافحة المخدرات وتناول خلالها الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب التعريف بسبل الوقاية، وأهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من هذه الآفة، بما يسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.

جاء تنظيم الورشة في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الأمني، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من آثارها، انسجاماً مع رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر أمناً وسلامة.