الطاقة المتجددة أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال 2025

بروكسل في 29 يونيو/وام/ أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن إمدادات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في حين واصلت إمدادات الفحم والمنتجات النفطية تراجعها.

وحسب البيانات فقد ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 13.1 مليون تيراجول، بينما زادت إمدادات الطاقة المتجددة بنسبة 1.4% إلى 11.5 مليون تيراجول، رغم انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وفي المقابل، تراجعت إمدادات الفحم البني بنسبة 7.7% والفحم الحجري بنسبة 3.2%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990، كما انخفضت إمدادات المنتجات النفطية بنسبة 2.8%.

وأكد يوروستات أن الطاقة المتجددة حافظت على مكانتها كأكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، إذ ساهمت بنسبة 47.2% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل 29.6% للوقود الأحفوري و23.2% للطاقة النووية.