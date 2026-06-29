"تدوير" تطلق النسخة الثانية من الفعالية البيئية ECORUN الأحد المقبل

أبوظبي في 29 يونيو/وام/ تنظم مجموعة تدوير النسخة الثانية من فعالية ECORUN في ياس مول بأبوظبي يوم 5 يوليو المقبل بمشاركة العائلات والعدائين وأفراد المجتمع وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحويل الوعي البيئي إلى سلوك مجتمعي ملموس، وتسليط الضوء على أهمية الحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وتعزيز الممارسات اليومية المسؤولة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

تجمع فعالية ECORUN بين النشاط البدني والوعي البيئي، لتقدّم تجربة مجتمعية تفاعلية تعزز ثقافة الاستدامة، وتشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات يومية أكثر مسؤولية تسهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة واستدامة.

تعكس نسخة هذا العام رسالة الفعالية في الحد من الأثر البيئي ويحصل المشاركون على قمصان مصنوعة من مواد معاد تدويرها، إلى جانب ميداليات تذكارية مصنوعة من سبائك الزنك المعاد تدويره.

وسيتم تقليل استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في مختلف جوانب الفعالية، مع جمع المواد القابلة لإعادة التدوير وفرزها بعد انتهاء السباق.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:”تجسد فعالية ECORUN نهج تدوير في أن يكون المجتمع شريكا أساسيا في تحقيق أثر بيئي ملموس.. فالحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة يبدأ بالوعي، ويتحقق من خلال السلوك اليومي والمشاركة الجماعية.. ومن خلال هذه الفعالية، نواصل تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، وتشجيع العائلات والعدائين وأفراد المجتمع على تبني ممارسات أكثر استدامة، بما يسهم في بناء بيئة أكثر نظافة واستدامة في أبوظبي.

تتيح الفعالية للمشاركين اختيار إحدى فئات السباق الثلاث وهي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بما يناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة.

وترحب الفعالية بالأطفال والعائلات والمشاركين والعدائين، ضمن أجواء مجتمعية تشجع على النشاط البدني وتعزز الوعي البيئي.

وفي ختام الفعالية، سيتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من فئتي الذكور والإناث في كل فئة من فئات السباق، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للمشاركين.