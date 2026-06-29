إقامة دبي تُطلق «جائزة إقامة دبي للبحث العلمي» بدورتها الثانية

دبي في 29 يونيو/وام/ أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) إطلاق «جائزة إقامة دبي للبحث العلمي» بدورتها الثانية وهي منصة معرفية استشرافية تجمع الباحثين والمبتكرين وصنّاع المستقبل، بهدف توظيف المعرفة والبحث العلمي في تطوير حلول علمية وتطبيقية مبتكرة، تُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية واستدامة التميز المؤسسي.

تهدف الجائزة إلى توفير بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، عبر دعم الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية التي تقدم حلولاً نوعية ذات أثر مستدام، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزا عالميا للبحث والابتكار وصناعة الحلول المستقبلية.

تضم الجائزة ثلاثة فئات رئيسية هي: جائزة الابتكار الرقمي التي تركز على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والأنظمة الذكية لتعزيز التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية، وجائزة أبحاث القيادة وإدارة المعرفة التي تستهدف القيادة الاستشرافية وتطوير الكفاءات وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار المعرفي، إلى جانب جائزة خدمات إقامة دبي التي تدعم الأبحاث والمشاريع التطبيقية الهادفة إلى تحسين تجربة المتعامل وتمكين الموظفين ورفع كفاءة وجودة الخدمات، بما يسهم في تطوير الحلول المبتكرة، وتعزيز الأداء المؤسسي، واستشراف مستقبل الخدمات الحكومية.

وتعزيزاً لريادة الجائزة وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة، تم تزويد منصتها الرقمية بمحرك الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI)، ليشكل منظومة ذكية تدعم إدارة المشاركات والتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة، بما يعزز كفاءة عمليات التقييم وجودة المخرجات.

وفي هذا السياق، قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: "تمثل جائزة إقامة دبي للبحث العلمي خطوة نوعية في تعزيز منظومة المعرفة والابتكار، وتجسيداً لإيماننا بأن البحث العلمي التطبيقي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير العمل الحكومي، وصناعة حلول مستقبلية قادرة على تحقيق أثر حقيقي ومستدام".

وأضاف معاليه: "نسعى من خلال هذه الجائزة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين، وتوفير منصة تدعم تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم الإنسان وترتقي بجودة الخدمات، وتعزز جاهزية المؤسسات لاستشراف المستقبل، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية والتميز الحكومي".