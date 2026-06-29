"الإمارات للدواء" تبحث مستجدات التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد بالقطاع الدوائي

دبي في 29 يونيو/ وام/ بحثت لجنة أجندة الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للدواء خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس الإدارة، مستجدات تنفيذ التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد(Agentic AI) في العمل التنظيمي للقطاع الدوائي ، وذلك بمشاركة سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العامة للمؤسسة، وأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات تسجيل الأدوية والرقابة والتفتيش وسلاسل الإمداد، وتعزيز تكامل البيانات وتطوير مؤشرات الأداء، واستعرضت خطط تمكين العمليات التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي ورفع الجاهزية لمواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد معالي سعيد الهاجري أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تبني وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد عبر القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن اعتماده في القطاع الدوائي يمثل خطوة نوعية نحو منظومة أكثر كفاءة واستباقية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتنظيم المتقدم.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي أن اعتماد الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل نقلة نوعية في آليات العمل، إذ يسهم في تسريع تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار الاستباقي، بما يعزز كفاءة العمليات الرقابية ويرفع القدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة أعلى.

ويعكس هذا التوجه حرص مؤسسة الإمارات للدواء على تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز جودة القرار في مختلف مراحل العمل.