تقرير حديث : قطاع النقل الجوي حقق في 2025 أقوى تقدم في أداء مناولة الأمتعة منذ الجائحة

جنيف في 29 يونيو/وام/ كشف تقرير صدر حديثا أن قطاع النقل الجوي حقق في عام 2025 أقوى تقدم في أداء مناولة الأمتعة منذ الجائحة، رغم استمرار نمو أعداد المسافرين.

إذ انخفضت معدلات المناولة الخاطئة للأمتعة بنسبة 23%، في مؤشر واضح على ترسخ أثر جهود التحول الرقمي، وفقاً لتقرير “تحليلات سيتا لتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمتعة 2026”، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية العشرين بوصفه مرجعاً معيارياً للقطاع.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة سيتا العالمية لتزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي أن المناولة الخاطئة للأمتعة تكلف القطاع 6.3 مليار دولار سنوياً، بمتوسط 260 دولاراً أمريكياً لكل حقيبة، ومع بلوغ متوسط صافي الربح 8 دولارات فقط لكل مسافر، فإن مناولة حقيبة واحدة بشكل خاطئ تمحو الربح المتحقق من بيع أكثر من 30 مقعداً، بينما تمحو خمس حقائب أرباح رحلة كاملة.

ونوه إلى أن أعداد المسافرين تزداد بوتيرة أسرع من قدرة البنية التحتية المصممة للتعامل معهم ومع أمتعتهم، ففي عام 2025 وحده، سافر 5 مليارات مسافر حول العالم، ومع ذلك تعرضت 24 مليون حقيبة للمناولة الخاطئة، وعلى المدى الأطول، انخفضت معدلات المناولة الخاطئة للأمتعة بنحو ثلاثة أرباع منذ عام 2007.

وذكر أن التحول الذي شهده عام 2025 لم يكن نتيجة تقنية واحدة بعينها، بل جاء نتيجة تغير أوسع في طريقة ترابط الأنظمة وتكاملها، بدءاً من مشاركة البيانات في الوقت الفعلي، مروراً بتوجيه الأمتعة بالذكاء الاصطناعي، وتسليم الأمتعة باستخدام التقنيات البيومترية، وصولاً إلى الأجهزة المتصلة التي يستخدمها المسافرون.

وقالت نيكول هوج، مديرة شؤون الأمتعة في سيتا، إن الأمتعة تتحول من تحدٍ لوجستي إلى خدمة رقمية، فالمسافرون يتوقعون اليوم معرفة مكان حقائبهم في كل لحظة، كما أصبحوا أكثر استعداداً للمشاركة في تتبعها، وتتمثل المرحلة التالية في توسيع نطاق التقنيات المتاحة لدينا لتشمل كل عملية نقل بين الرحلات، وكل جهة تتولى المناولة، وكل مطار، بما يوفر قدراً أكبر من الشفافية ويربط جميع مراحل الرحلة، وبهذه الطريقة يرسخ القطاع الثقة التي بات المسافرون يتوقعونها.

وتؤكد النتائج العملية نجاح هذه المقاربة فقد أسهم دمج خدمة Find My من آبل مع منصة WorldTracer® التابعة لسيتا في خفض الأمتعة المفقودة نهائياً بنسبة 90% خلال العام الأول، وتقليص مدة استعادة الأمتعة المتأخرة بنسبة 26%. كما دمجت سيتا مؤخراً ميزة مشاركة موقع العناصر في Google Find Hub ضمن منصة WorldTracer®.

وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا، إن المطارات تعمل عاماً بعد عام بالقرب من حدود طاقتها الاستيعابية المادية، وليس الحل دائماً في إضافة مزيد من المنشآت، فالبيانات والذكاء الاصطناعي والعمليات التنبؤية تمكّننا من تحقيق أقصى استفادة من المطارات القائمة، سواء عند تسجيل الوصول، أو نقاط الأمن أو البوابات أو ساحات الطائرات أو صالات الأمتعة، ويثبت قطاع الأمتعة نجاح هذه المعادلة؛ فحلول مثل الإدارة الشاملة للمطارات تتبع المنهجية نفسها على امتداد دورة التشغيل كاملة، بما يساعد المطارات على استيعاب النمو من دون توسيع بصمتها المادية.

وحدد التقرير المجالات التي يمكن أن تتحقق من خلالها المكاسب المقبلة، فالحقائب المتأخرة تمثل نحو 70% من إجمالي التكلفة، ويتركز معظمها في الجوانب التشغيلية المرتبطة بالاستعادة وإعادة التوجيه والتوصيل، أما في حالات الفقدان أو التلف، فقد تصل التعويضات إلى 70% من التكلفة.

ولا تزال عمليات نقل الأمتعة بين الرحلات السبب الرئيسي للمناولة الخاطئة، إذ شكلت 39% من الحالات في عام 2025، مقارنةً بـ 41% في العام السابق.

ويتضح اتجاه القطاع بجلاء إذ تخطط ثلاث من كل أربع شركات طيران للاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، فيما يعتزم نصفها تزويد المسافرين بتحديثات في الوقت الفعلي حول حالة أمتعتهم.