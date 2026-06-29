"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة في 29 يونيو /وام/ شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة رئيس البرلمان في اجتماعات لجان البرلمان التي عُقدت اليوم "الاثنين" بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ضمت المجموعة سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما ترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، الذي بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وسبل تعزيز الجهود البرلمانية العربية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وضمن أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ترأست سعادة ناعمة الشرهان اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود البرلمانية العربية المشتركة في متابعة القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية، وقضايا المرأة والشباب، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.

وشددت على أهمية مشروع القانون الاسترشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن الصحة النفسية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات للدعم النفسي في المؤسسات التعليمية، واعتماد برامج للتدخل المبكر والكشف عن الاضطرابات النفسية، ووضع مؤشرات لقياس الصحة النفسية، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر مع ضمان حماية الخصوصية، إضافة إلى إعداد دليل عربي لأفضل الممارسات، وإنشاء منصة عربية ومرصد عربي للصحة النفسية المدرسية لتعزيز تبادل الخبرات ودعم صناع القرار.

من جانبه، أكد سعادة ماجد العسم، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن ما تضمنه التقرير السنوي الثامن للبرلمان العربي حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2025 بشأن الضوابط الأساسية لتقديم الخدمة والتزامات المورد، يشكل إطاراً تشريعياً متقدماً يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار الأسواق، ويسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات الشكاوى والتفتيش، بما يدعم الثقة في البيئة الاقتصادية العربية، ويحد من ممارسات الغش التجاري.

بدوره، أكد سعادة محمد الظهوري، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أهمية خطة اللجنة الداعمة للاقتصاد الفلسطيني، وضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز جهود إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق.

وأشار إلى أن استمرار التدهور في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية وتعطيل للحياة الاقتصادية، يقوض فرص التنمية والاستقرار، ويعرقل جهود تحقيق السلام، منوهاً بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولفت إلى أنها قدمت، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تخصيص 1.2 مليار دولار أمريكي عبر "مجلس السلام" لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.