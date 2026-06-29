انطلاق التصفيات النهائية لـ"تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" 2 يوليو

رأس الخيمة في 29 يونيو/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تتجه الأنظار يوم 2 يوليو المقبل إلى التصفيات النهائية لمبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" في نسختها الثانية التي انطلقت في يناير الماضي وشهدت مشاركة واسعة من الأعمار ما بين 13 و30 عاماً من مواطني الإمارة.

وتقام المرحلة الختامية حتى 5 يوليو في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت، حيث تبدأ الفعاليات يوم الخميس 2 يوليو بمرحلة الميزان من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، فيما تُجرى التصفيات التمهيدية يوم الجمعة 3 يوليو عند الساعة الثالثة ظهراً.

ويُخصص يوم السبت 4 يوليو للراحة، على أن تُختتم المنافسات بإقامة التصفيات النهائية يوم الأحد 5 يوليو عند الساعة الخامسة مساء، والتي سيتم خلالها التعرف إلى أبطال المبادرة والأبطال الـ 20 المتوجين بألقاب النسخة الثانية.

يهدف التحدي إلى تعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية وترسيخ مفهوم أسلوب الحياة الصحي والنشط بين أفراد المجتمع، بما يفيد مستقبلهم الصحي والمهني ويشجعهم على ممارسة الرياضة التي تنعكس على تنمية قدراتهم البدنية وتجعلهم يتمتعون بالصحة والطاقة والجاهزية البدنية.

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى حضور المنافسات ومتابعة الأدوار النهائية، التي يُنتظر أن تشهد مستويات عالية من التنافس والحماس بين المشاركين الساعين إلى حصد ألقاب التحدي.