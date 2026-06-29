"دبي الخيرية" تنفذ حزمة من المشاريع التنموية المستدامة في بنين وتوجو

دبي في 29 يونيو/وام/ تنفذ جمعية دبي الخيرية حزمة واسعة من المشاريع التنموية المستدامة في جمهوريتي بنين و توجو تم إنجاز بعضها فيما يجري استكمال المتبقي منها.

ففي جمهورية بنين شملت المشاريع تشييد 787 مسجدا و7 مجمعات سكنية و46 مركزًا لتحفيظ القرآن و27 منشأة ومبادرة لدعم التعليم إلى جانب حفر 68 بئرًا وإنشاء 9 مستوصفات و26 مشروعًا صحيًا إضافة إلى إطلاق 31 مشروعًا للأسر المنتجة و850 مبادرة للحد من الفقر و48 وقفًا مسجديًا و5 مشاريع لأصحاب الهمم.

وفي جمهورية توجو تضمنت الأعمال بناء قرية نموذجية متكاملة "تضم 80 منزلًا ومسجدا ومدرسة وبئرين ومركز تحفيظ للقرآن و8 محلات وقفية" إلى جانب تشييد 52 مسجدًا و18 بئرًا ودارًا للأيتام و5 مساكن للفقراء.

وتكاملت هذه الجهود بتنفيذ 39 مشروعًا للأسر المنتجة و147 مبادرة لمكافحة الفقر و198 وقفًا مسجديًا ومشروعين لأصحاب الهمم إضافة إلى 8 مشاريع تعليمية و18 مبادرة للدعم الصحي.

وفي هذا الشأن اختتم وفد الجمعية زيارة للبلدين شملت جولات تفقدية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين لتقييم احتياجاتهم الأساسية في عدة مناطق في بنين شملت بورتونوفو وكلافي وكوتونو وساكيتيه إضافة إلى مناطق أدوكوبي ودلفي وجابلي وقيبل وكبوتو وغيرها في توجو.

وأكد سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية أن الزيارة ترسخ التزام الجمعية بضمان وصول التبرعات لمستحقيها بأعلى كفاءة.. وأبدى فخره بنتائج التقييم الميداني والأثر البالغ لجهود أهل الخير التي تجسدت في تحول المساجد والمدارس إلى منارات معرفية وإسهام الآبار في إنهاء معاناة آلاف الأسر من شح المياه.