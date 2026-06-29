مشاركون: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ركيزة أساسية لتطوير اللاعبين واللاعبات

أبوظبي في 29 يونيو/وام/أكد مشاركون في منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة أن البطولة ركيزة أساسية في تمكين القدرات التنافسية، وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات.

ونوه المشاركون بالقيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة لفئات تحت 12 و14 و16 عاما، مع تنامي التطور اللافت في المستويات الفنية للمشاركين من الأندية والأكاديميات كافة خلال منافساتها التي اختتمت مساء أمس.

وقال سالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، إن صدارة الجولة الخامسة بفارق 17 ألف نقطة، تمثل دافعا للفوز في الجولتين المقبلتين، والمحافظة على لقب البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سلسلة الانتصارات الكبيرة للنادي في هذه الرياضة، تتويجا للدعم والاهتمام والرعاية من قيادة النادي.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعزز مبادراته الاستراتيجية، ونهجه الاحترافي بتنظيم بطولات احترافية، لما لها من أثر مستدام في النمو الكبير للعبة على كافة المستويات، والشغف المستمر من اللاعبين واللاعبات، وحرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة المحفزة للتميز والإبداع.

ووصف سعيد الشكيلي، إداري الجوجيتسو في نادي العين البطولة، بأنها من الروافد المهمة لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وإضافة كبيرة لتميز اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إثراء الساحة الرياضية بالبطولات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات الوطنية، والمحافظة على ريادة دولة الإمارات على الصعيد الدولي.

وأثنى على دور أولياء الأمور، بحضور المنافسات، وتشجيع أبنائهم على خوض النزتلات، وإظهار الشجاعة والقيم الرياضية في المنافسات المختلفة، بما يجسد قيم الترابط الأسري في المجتمع.

وعبر المشاركون عن تقديرهم لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم البطولة، ودعم مشاركتهم، وتوفير الأجواء الملهمة لخوض المنافسات.

وأكد سلطان صالح بن فهيد لاعب فريق الجوجيتسو بنادي الشارقة الرياضي، عن سعادته بحصد ذهبية فئة 12 عاما، وقال إن المنافسة كانت مميزة بالأجواء الحماسية والحضور الجماهيري.

وأوضح منصور عبدالمنعم الكندي من فريق"777"، أهمية البطولة، والقيمة الكبيرة التنافسية العالية، والمستويات المتطورة من جميع المشاركين، بينما عبرت اللاعبة سلامة عجلان من نادي بني ياس عن سعادتها بحصد برونزية وزن 44 كجم، وقالت إن المنافسة كانت قوية وممتعة.

وأشار اللاعب إبراهيم صادق من نادي دنتو دوجو بالعين إلى أن البطولة تحفزهم على المنافسة القوية للفوز بالمراكز الأولى، مشيدا بالتشجيع المستمر من والديه وحرصهم على مرافقته في المنافسات، بينما وصفت اللاعبة ليان ناديف فوزها بذهبية تحت 14 عاما بأنها محطة مهمة في حياتها لاسيما بعد خوض 3 نزالات صعبة بذلت خلالها كل ما تملك من قوة وإصرار.