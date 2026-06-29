صندوق أبوظبي للتنمية يمول استثمارات استراتيجية بقيمة 562 مليون درهم بعدة دول خلال 2025

أبوظبي في 29 يونيو / وام/ أسهم صندوق أبوظبي للتنمية باستثمارات استراتيجية بقيمة 562 مليون درهم خلال عام 2025، استهدفت قطاعات حيوية شملت الخدمات الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي والاقتصاد، بما يعزز أثره التنموي ويدعم الجهود الإنمائية المستدامة في الدول المستفيدة.

شملت الاستثمارات ستة مشاريع نوعية في كل من الهند وفيتنام وأوزبكستان وإندونيسيا أسهمت في تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

تنسجم هذه الاستثمارات مع مستهدفات استراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية 2030 القائمة على تعظيم الأثر الإنمائي في المجتمعات المستفيدة.

وتسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أثر مستدام ملموس من خلال توفير الخدمات الصحية لأكثر من مليوني مستفيد سنوياً، وتوفير التعليم النموذجي لأكثر من 34 ألف طالب وطالبة، ودعم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في القطاعات الأساسية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تجسّد هذه الاستثمارات نهج الصندوق في توظيف رأس المال لدعم المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، بما يدعم جهود الدول المستفيدة في تعزيز مرونة اقتصاداتها وتحقيق أهداف الازدهار الاجتماعي ونحرص من خلال الاستثمار على دعم القطاعات الرئيسية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رفاه الشعوب، وتعزيز الشراكات الفاعلة التي تخلق قيمة مضافة لحياة المجتمعات على المدى البعيد".

واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على الحصة الأكبر من النشاط الاستثماري للصندوق خلال عام 2025، في إطار التزامه بدعم تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة في الأسواق الناشئة.

ففي فيتنام، استثمر الصندوق في مستشفى "إس آي إس" (SIS Hospital)، المتخصص في علاج السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون نسمة في منطقة دلتا ميكونغ والمناطق المجاورة. وأسهم المستشفى منذ تأسيسه في تمكين المنظومة الصحية المتخصصة والطوارئ، إلى جانب تنفيذ برامج للمساعدات العلاجية استفاد منها أكثر من 1,300 مريض من ذوي الدخل المحدود.

واستثمر الصندوق في مجموعة "تام تري الطبية" (Tam Tri Medical)، إحدى أكبر شبكات الخدمات الصحية الخاصة في فيتنام، والتي قدمت خدماتها لأكثر من مليون مريض خلال عام 2025 عبر شبكة تضم سبعة مستشفيات.

وتؤدي المجموعة دوراً محورياً في تعزيز فرص الحصول على الخدمات الطبية بأسعار ميسرة، لا سيما في المدن والمجتمعات البعيدة، بما يخفف الضغط على المنظومة الصحية الحكومية.

وفي قطاع التعليم، يسهم استثمار الصندوق في مؤسسة "فيز للتعليم" (Phase Education)، وهي منصة إقليمية للتعليم الأساسي والثانوي (K-12) تعمل في فيتنام وكمبوديا وتايلاند، في توسيع فرص الحصول على تعليم نوعي، حيث تخدم المؤسسة أكثر من 34 ألف طالب وطالبة عبر 31 حرماً تعليمياً.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، استثمر صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال ذراعه الاستثمارية في أوزبكستان، شركة أبوظبي أوزبك للاستثمار (ADUI)، في سلسلة متاجر التجزئة الغذائية الرائدة "كورزينكا" (Korzinka)، بما يسهم في تطوير منظومة توزيع الأغذية وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار ميسرة في مختلف أنحاء أوزبكستان.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 10 آلاف شخص، وتواصل توسيع نطاق عملياتها من خلال تطوير أحد أكبر المرافق اللوجستية ومراكز التوزيع في منطقة آسيا الوسطى، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويدعم النمو الاقتصادي المحلي.

وتعكس هذه الاستثمارات التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتنفيذ استراتيجيته 2030 وذلك من خلال توظيف الاستثمار التنموي كأداة فاعلة لدعم المنظومات الخدماتية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول المستفيدة، بما يعزز دوره كشريك تنموي موثوق ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام على المدى الطويل.