"الجليلة" تتلقى تبرعاً بـ 9 ملايين درهم من "عيسى القرق الخيرية" لتجديد الجناح "2" بمستشفى لطيفة

دبي في 29 يونيو/ وام/ أعلنت "مؤسسة الجليلة" عن تلقيها تبرعاً بقيمة 9 ملايين درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، لتجديد الجناح رقم "2" في قسم أمراض النساء والتوليد وصحة المرأة بـ"مستشفى لطيفة" التابع لـ "دبي الصحية" ضمن مبادرة "صندوق الأمل".

جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها في مقر "مؤسسة الجليلة"، بحضور سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية"، ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، والدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، ونائب مدير "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" للشؤون الأكاديمية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"، والدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية".

يأتي هذا الدعم ضمن مبادرة "صندوق الأمل"، إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها "مؤسسة الجليلة"، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء، بهدف دعم تطوير مرافق "دبي الصحية" وتوفير خدمات طبية تلبي احتياجات المجتمع.

يضم الجناح رقم "2" في مستشفى لطيفة 20 سريراً مخصصاً للنساء الحوامل والأمهات بعد الولادة وحديثي الولادة، تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص يعمل على تقديم رعاية متكاملة تلبي احتياجات المرضى في مختلف مراحل الرعاية.

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية بدعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية التي تسهم في تعزيز جودة الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال، والارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

وثمن الدكتور عامر الزرعوني دعم مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية السخي والمستمر لبرامج "مؤسسة الجليلة"، الذي يجسد التكامل بين مؤسسات العمل الإنساني والقطاع الصحي، وقال إنه من خلال مبادرة "صندوق الأمل"، نواصل العمل مع شركائنا لتطوير المرافق الصحية والارتقاء بالبيئة العلاجية بما يخدم المرضى وأسرهم.

وتقدم الدكتور محمد العوضي بالشكر إلى مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية على دعمها الكريم، الذي يعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بتجربة المرضى، وانسجاماً مع عهد "دبي الصحية": المريض أولاً، لافتاً إلى أن هذا الدعم سيسهم في رفع كفاءة المرافق المخصصة لرعاية النساء وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة، بما يعزز جودة الرعاية المقدمة للأمهات وأطفالهن، ويضمن تلبية احتياجاتهم خلال مرحلة تُعد من أهم مراحل حياتهم .