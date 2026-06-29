تتويج الفائزين بمنافسات قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب للفروسية

أبوظبي في 29 يونيو/ وام/اختتم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق فعاليات قفز الحواجز الصيفية التي تضمنت 12 منافسة على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، بأكاديمية بوذيب للفروسية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.

شهدت المنافسات مشاركة 186 فارساً وفارسة، بصحبة 256 خيلاً، وتوج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في الأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي رئيس قسم التدريب.

وتصدر الفارس فهد ابراهيم الهرمودي مع "فري كور" من نادي الشارقة للفروسية أولى منافسات الـ1.30 متر مفتوحة المشاركة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، بينما حصد زميله الفارس محمد فادي الزبيبي مع الفرس "كوستودس لاراسينا"، المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة على الارتفاع ذاته.

وحقق الفارس مفتاح الظاهري مع "فينس دو لاغون" من فرسان شرطة أبوظبي، المركز الأول في منافسة المرحلتين الخاصة بحواجز الـ1.20 متر، بينما ذهبت الصدارة في منافسة الجولة الواحدة إلى الفارس أحمد هاشم مع "كالديرو" من نادي مندرة للفروسية.

وأسفرت منافسة الجولة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، عن فوز "انتشابل زد" بقيادة الفارس سلطان أحمد، من نادي ربدان للفروسية، وذهبت صدارة منافسة المرحلتين الخاصة، إلى"ساندي" بقيادة الفارس صالح مفرج الكربي من نادي الشارقة للفروسية.

وفاز الفارس أحمد هاشم مع "آكشن" من نادي مندرة للفروسية، بالمركز الأول على حواجز (1.05 ـ 1.10) متر، للمبتدئين والأشبال والمتقدمة، بينما حقق زميله فارس وسيم مع "شيكا آر بي"، لقب منافسة المرحلتين الخاصة.

وهيمن فريق فورمولا المكون من الفارسين شاهين سيف العواني مع "آر فالينا"، والفارس غانم محمد الهاجري مع "فيندي"، على لقب أول منافسة للفرق خصصت للمبتدئين والأشبال، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ(90. ـ 1.00) متر، بزمن قدره 121.74 ثانية.

وتمكنت الفارسة نورا أبو محمود مع "الأندلس" من فرسان شرطة أبوظبي من تصدر منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ(90. ـ 1.00) متر، بينما حققت الفارسة مها الشامسي مع "ويوليتا" من نادي الباهية للفروسية، صدارة الزمن المثالي مفتوحة المشاركة، بحواجز (80. ـ 90.) متر.

وحصد الفارس طارق عبده مع "شابلشر بي اس" من نادي الشارقة للفروسية، لقب منافسة المرحلتين الخاصة على ذات الارتفاع، للمبتدئين والأشبال والخيول الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، بينما فاز الفارس عبد الله سالم المرزوقي مع "مون لايت" من نادي الباهية للفروسية بلقب منافسة الزمن المثالي من جولة واحدة مفتوحة المشاركة على حواجز (70. ـ 80.) متر.