ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب عيسى غلوم البلوشي

دبي في 29 يونيو/وام/ قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الجندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استُشهِد أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نَيْل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه واجب العزاء، أنَّ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تعتز بأبناء الوطن المخلصين الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن، ليسطِّروا أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وصون مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفّاقة في سماء المجد.