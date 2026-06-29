مانشستر سيتي يعلن رسميا تعيين إنزو ماريسكا مديراً فنياً حتى 2029

مانشستر في 29 يونيو/وام/ أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا اليوم تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد ثلاثة مواسم حتى يونيو 2029، ليعود إلى النادي للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعد تجارب سابقة ضمن منظومة السيتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

يمتلك ماريسكا سجلاً حافلاً داخل مانشستر سيتي، إذ تولى قيادة فريق النخبة تحت 21 عاماً في أكاديمية النادي عام 2020، وقاده في موسمه الأول إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لفئة الشباب، بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق 14 نقطة، محققاً 17 انتصاراً وخمسة تعادلات مقابل هزيمتين فقط.

وبعد فترة تدريبية مع نادي بارما الإيطالي، عاد "ماريسكا" إلى مانشستر سيتي عام 2022 للعمل مساعداً للإسباني بيب غوارديولا، وأسهم ضمن الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى أنجح مواسمه على مدار تاريخه الممتد 132 عاماً، بتحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي صيف العام ذاته، تولى تدريب ليستر سيتي، وقاده إلى الفوز بلقب دوري البطولة الإنجليزية، وضمان العودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الوحيد مع الفريق، قبل انتقاله إلى تشيلسي.

وواصل المدرب الإيطالي نجاحاته مع تشيلسي، حيث قاد الفريق إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول على ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يختتم مشواره مع النادي بإحراز لقب كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أكد معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، أن ماريسكا هو الشخصية والشغف والذكاء الذي يتوافق مع طموحات النادي، مشيراً إلى أن عودته تمثل خطوة طبيعية للطرفين في ظل ما يجمعهما من رؤية مشتركة ورغبة في مواصلة النجاح.

وأضاف أن المدرب الإيطالي سيتولى قيادة فريق ومنظومة كروية تتناسب مع فلسفته وأسلوبه، معرباً عن تطلع الجميع لرؤية الإضافة التي سيقدمها في المرحلة المقبلة، وقال : “مرحباً بك في بيتك يا إنزو”.

وقال ماريسكا، عقب توقيع العقد: “مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيداً، وقيادته فنيا فرصة استثنائية.. يتميز النادي بمعاييره العالية، وبثقافة قائمة على الابتكار والتخطيط المدروس، وهو ما يوفر البيئة المثالية لأي مدرب”.

وأضاف: “ستكون هذه فترتي الثالثة هنا، وأنا أدرك جيداً متطلبات النادي وتوقعاته، وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات، وتقديم كرة قدم جميلة تليق بمانشستر سيتي، والاستمتاع بالتحديات المقبلة”.

بدوره، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، إن ماريسكا كان الخيار الأول في جميع مراحل التقييم، لما يتمتع به من رؤية فنية وشخصية قيادية ونزاهة وشغف، إلى جانب النجاحات التي حققها مع تشيلسي وليستر سيتي، وسجله المميز داخل مانشستر سيتي سواء مع أكاديمية النادي أو خلال مساهمته في موسم الثلاثية التاريخية.

وأكد سوريانو أن النادي سيقدم للمدرب الجديد كل مقومات النجاح، معرباً عن ثقته في قدرته على ترك بصمة إيجابية خلال المرحلة المقبلة من مسيرة مانشستر سيتي.