منتخب الإمارات للشراع الحديث يحصد 3 ميداليات في بطولة البارح الدولية بالبحرين

المنامة في 29 يونيو/وام/ توج منتخب الإمارات للشراع الحديث بـ3 ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وبرونزية) في النسخة الـ32 من بطولة البارح الدولية، التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من المنتخبات الخليجية والعربية.

وأحرز عبد الله المهيري الميدالية الذهبية في فئة "إلكا 4"، فيما نال ماجد المرزوقي الميدالية الفضية في فئة "إلكا 6"، وحصد حمد المهيري الميدالية البرونزية في فئة "أوبتمست".

وشهد مراسم التتويج الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة.

وأكد العبيدلي أن تحقيق 3 ميداليات في بطولة البارح الدولية يعكس التطور المتواصل لرياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات، ويعد ثمرة للعمل المتواصل وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والتي تستهدف تعزيز حضور الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات.