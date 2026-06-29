"مصدر" تضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح بقدرة"1غيغاواط " بكازاخستان

منطقة جامبيل(كازاخستان) في 29 يونيو/وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن وضع حجر الأساس رسمياً لمحطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في منطقة جامبيل بجمهورية كازاخستان.

وتعد المحطة أول مشروع للطاقة المتجددة تطوره شركة "مصدر" في كازاخستان، وأحد أكبر مشاريع طاقة الرياح المزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في آسيا الوسطى باستثمارات إجمالية تصل إلى 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي) وتبلغ سعة نظام بطاريات التخزين 600 ميغاواط/ساعة، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة.

وتقود "مصدر" تطوير المشروع بالشراكة مع شركتي "دبليو سولار"؛ و"قازاك غرين باور" التابعة لصندوق الثروات السيادي في كازاخستان "سمروك-قازنيا"؛ وصندوق كازاخستان لتنمية الاستثمار.

شهد مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع البارز عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلون من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، بما يعكس عمق علاقات الشراكة بين البلدين وتعاونهما في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة.

وسيسهم المشروع عند اكتماله في تزويد نحو 880 ألف منزل في جنوب كازاخستان بالكهرباء، إلى جانب تفادي انبعاث ما يقارب 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويسهم المشروع أيضا في تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء في جنوب كازاخستان من خلال إنشاء أكثر من 400 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية.

ووقعت "مصدر" أيضاً اتفاقية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في كازاخستان، لدراسة خطط تطوير أول مشروع على مستوى المرافق لتوفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة في كازاخستان.

وانسجاماً مع طموحات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستوفر المرحلة الأولية المقترحة من المشروع ما يصل إلى 200 ميغاواط من طاقة الحمل الأساسي لمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتضع الاتفاقية الخطوات الأساسية المتعلقة بتطوير المشروع، والتي تشمل تحديد المواقع المناسبة، وإجراء التقييمات الفنية، وتنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي إرلان أكينجينوف، وزير الطاقة والبنية التحتية في جمهورية كازاخستان: "تسهم شراكتنا مع ’مصدر‘ في دفع عجلة تطوير قطاع الطاقة المتجددة ودعم جهود كازاخستان لتحقيق الحياد الكربوني.. ومن شأن هذا المشروع الإسهام في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف : " نثمن جهود شركائنا والتزامهم بالاستثمار في دعم التنمية المستدامة في البلاد، وسنواصل التعاون وتوفير الدعم اللازم لإنجاز مختلف مراحل المشروع".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يمثل هذا المشروع خطوةً مهمةً تدعم استراتيجية ’مصدر‘ للتوسع العالمي وتنمية محفظتها في منطقة آسيا الوسطى، وباعتباره أول مشاريعنا في كازاخستان، فإنه سيسهم في ترسيخ مكانة الشركة الريادية في المنطقة، ويعكس التزامنا بتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد في البلاد.. ويسعدنا توقيع اتفاقية لدراسة خطط توسيع نشر حلول إنتاج طاقة متجددة على مدار الساعة في كازاخستان، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي احتياجات صناعات المستقبل".

من جانبه، قال نورلان جاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق سامروك-كازينا: "نفخر بإطلاق هذا المشروع الرائد بالتعاون مع "مصدر"، والذي يمثل محطة مهمة في شراكتنا الاستراتيجية.. ويفتح مشروع طاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط فصلاً جديداً من التعاون بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس التزامنا المشترك بدعم الاقتصاد منخفض الكربون، وتبني التقنيات المبتكرة، وبناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في كازاخستان".

وقال حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "يعكس وضع حجر الأساس لمشروع جامبيل التزام المجموعة بتعزيز الاستثمار المناخي كمحرك للنمو المستدام.. وسوف تسهم هذه الشراكة التي تجمعنا مع ’مصدر‘ من خلال شركتنا ’دبليو سولار‘ في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه ليشمل أسواقاً خارجية جديدة، من خلال توظيف رأس المال والخبرات والالتزام طويل الأمد في أسواق تشهد تسارعاً في وتيرة تطوير منظومة الطاقة.

وأضاف أن مشروع جامبيل لطاقة الرياح يضم نظام بطاريات لتخزين الطاقة، ما يعكس قناعة المجموعة بأن الاستثمار الهادف وطويل الأجل في البنية التحتية النظيفة يمثل فرصة مهمة في المرحلة الحالية، وعنصراً أساسياً لخلق قيمة مستدامة".

وسوف يعتمد تطوير مشروع كازاخستان لإنتاج طاقة متجددة على مدار الساعة على خبرات وريادة "مصدر" في تطوير حلول لتوفير طاقة متجددة على مدار اليوم.

كانت "مصدر" قد بدأت في أكتوبر 2025 أعمال الإنشاء في أبوظبي لأول وأكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.

ويشمل المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط، إلى جانب نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، بما يتيح توفير طاقة حمل أساسي بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط يومياً.

وستسهم هذه المشاريع في دعم تحقيق أهداف كازاخستان للطاقة النظيفة، وتعزيز أنشطة "مصدر" في منطقة آسيا الوسطى حيث تطور الشركة مشروعات في عدد من دول المنطقة، كما ستدعم تحقيق هدف "مصدر" المتمثل في رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتستهدف كازاخستان رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 15% بحلول عام 2030، وإلى 50% بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع جامبيل بدور مهم في دعم هذه الأهداف، إلى جانب تعزيز النمو طويل الأمد، وأمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية المستدامة.