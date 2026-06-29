شؤون البلديات و"بيئة" تبرمان عقد إنشاء مُجمع مركزي للإدارة المتكاملة للنفايات بالذيد

الشارقة في 29 يونيو/وام/ وقعت دائرة شؤون البلديات بالشارقة و"بيئة" عقدًا إنشاء وتشغيل مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات بمدينة الذيد في خطوة نوعية تستهدف توحيد وتطوير منظومة إدارة النفايات بما يشمل عمليات الفرز والمعالجة واستعادة المواد والتخلص الآمن لتشمل جميع بلديات المنطقة الوسطى والشرقية بالإمارة وفق أرقى الممارسات الهندسية العالمية.

يسهم المشروع في تعزيز استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير ودعم منظومة الاقتصاد الدائري في إمارة الشارقة بما يعزز كفاءة استخدام المواد ويحد من الاعتماد على المكبات.

وقّع العقد بمقر "بيئة" الرئيسي سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات بحضور الشيخ المهندس محمد بن عبد الله القاسمي مدير الدائرة ومن جانب "بيئة" خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة

وأكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي أن هذا المشروع يترجم بشكل عملي مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتكامل المؤسسي موضحاً أن الدائرة تسترشد دائماً بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البلدية .

ولفت إلى أن توقيع هذا العقد مع "بيئة" لإنشاء المجمع المركزي المتكامل في منطقة "مغصة" بمدينة الذيد يمثّل محطة استراتيجية لدمج الجهود البلدية مع الخبرات المتقدمة التي تمتلكها "بيئة" .

ونوه إلى أن المشروع يوفر منظومة هندسية وبيئية متطورة تخدم سبع بلديات في الإمارة ويسهم بشكل مباشر في دعم الأجندة الوطنية للاستدامة وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات بما يضمن بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي أن إطلاق هذا المشروع الحيوي يعكس التزام الدائرة الراسخ بتبني أحدث الحلول الهندسية والبيئية المبتكرة في إمارة الشارقة موضحاً أن إنشاء المجمع المركزي المتكامل في منطقة "مغصة" بمدينة الذيد يمثّل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل البلدي المشترك عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة لخدمة بلديات المنطقة الوسطى والشرقية بالإمارة .

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع "بيئة" تستهدف تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في عمليات فرز ومعالجة النفايات وضمان التخلص الآمن والمستدام بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية ملموسة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشار خالد الحريمل إلى أن هذا المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة الشارقة ويجسد عمق الشراكة مع دائرة شؤون البلديات في تبني حلول متقدمة ترتقي بالبنية التحتية البيئية وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومن خلال هذا المجمع المركزي المتكامل، سيسهم المشروع في توحيد عمليات إدارة النفايات ورفع كفاءتها التشغيلية في مختلف بلديات المنطقتين الوسطى والشرقية عبر توظيف أحدث التقنيات في الفرز والمعالجة والتخلص الآمن من النفايات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع معدلات استعادة المواد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

ونوه إلى أن المشروع يؤكد التزام "بيئة" بمواصلة تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات ودعم رؤية إمارة الشارقة في تحويل النفايات بالكامل بعيدًا عن المكبات مستندين إلى الإنجازات التي تحققت في هذا المجال حيث بلغت نسبة تحويل النفايات بعيدًا عن المكبات في إمارة الشارقة إلى 93% وهي من بين الأعلى على مستوى المنطقة بما يمهد لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

و قال فهد علي شهيل الرئيس التنفيذي - الاستدامة - في بيئة الذي حضر التوقيع إنه بفضل أحدث التقنيات التي تتيح تتبع معدلات استعادة المواد وتعزيز كفاءة استخدام الموارد سيشكل المُجمع المتكامل في الذيد نموذجاً متقدماً لإدارة النفايات يخدم سبع بلديات عبر منظومة متكاملة تشمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة واستعادة المواد ويعكس هذا المشروع التزام "بيئة" بتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال حلول تسهم في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة وتدعم رؤية إمارة الشارقة لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.

ويمتد المجمع الجديد على مساحة تتجاوز 430 ألف متر مربع وسيضم منظومة متكاملة من مرافق إعادة التدوير والمعالجة المتطورة ومرافق مخصصة لتدوير مخلفات البناء والهدم واستعادة المواد ومعالجة مياه الصرف الصناعية والنفايات الحيوانية وذلك للمرة الأولى إلى جانب مرفق لتحويل النفايات إلى طاقة ومرفق لإنتاج الوقود المشتق من النفايات ومكب هندسي صُمم وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.

وتكاملاً مع هذا المستهدف يشتمل المشروع على شبكة محطات تحويلية موزعة استراتيجياً لضمان تغطية شاملة لمختلف مدن المنطقتين الوسطى والشرقية بما فيها الذيد البطائح و مليحة و خورفكان و كلباء ودبا الحصن الأمر الذي يرفع كفاءة عمليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها على مستوى الإمارة.

وعلى الصعيد الفني والتشغيلي للمشروع الذي يتخذ من منطقة "مغصة" بمدينة الذيد مركزاً استراتيجياً له يخدم المجمع بلديات المنطقة الوسطى والتي تشمل الذيد والمدام ومليحة والبطائح إلى جانب بلديات المنطقة الشرقية وهي كلباء وخورفكان ودبا الحصن ويوفر بنية تحتية متقدمة لعمليات الفرز والمعالجة واستعادة المواد والتخلص الآمن من النفايات عبر ثلاث مراحل تنفيذية متتابعة تبدأ بإنشاء المحطات الانتقالية ومرافق المعالجة الأولية والمكبات الهندسية ومن ثم إنشاء وتشغيل مرافق وأنظمة متخصصة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وصولاً إلى التشغيل المتكامل للمجمع وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة البيئية.