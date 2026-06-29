لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تعتمد 31 طلباً جديداً بقيمة 1.7 مليون درهم

الشارقة في 29 يونيو/وام/ عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها الدوري برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل المتعلقة بالمنح التكميلية، وبحثت سبل تطوير آليات تقديم الدعم بما يعزز كفاءته واستدامته للفئات المستفيدة.

واعتمدت اللجنة 31 طلباً جديداً مستوفياً لاشتراطات الحصول على المنحة التكميلية للمتقاعدين، بتكلفة سنوية بلغت مليوناً و747 ألفاً و200 درهم، على أن تُصرف المبالغ في حسابات المستفيدين خلال شهر يونيو 2026.

وأكدت اللجنة أن مواصلة اعتماد طلبات المنح التكميلية تأتي في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للمتقاعدين، من خلال توفير الدعم الذي يسهم في تلبية متطلباتهم الحياتية، وفق منهجية تضمن كفاءة دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وينسجم مع رؤية الإمارة في دعم مختلف شرائح المجتمع.