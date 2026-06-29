فتح باب التسجيل بـ "برنامج سفراء متاحف الشارقة" حتى 9 يوليو

الشارقة في 29 يونيو/وام/أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، المخصص لليافعين من 13 إلى 17 عاماً من الناطقين باللغة العربية، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 9 يوليو المقبل على أن تُقام فعاليات البرنامج من 13 إلى 16 يوليو.

يُنفذ البرنامج في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، ويهدف إلى تنمية مهارات الإرشاد المتحفي والتواصل لدى المشاركين، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

يتضمن البرنامج جلسات تدريبية وأنشطة تطبيقية للتعريف بمفهوم المتحف ودوره، والمصطلحات المتحفية الأساسية، ومهارات الإرشاد والتخطيط للجولات المتحفية، وآليات التعامل مع المواقف المختلفة أثناء تنفيذها، إلى جانب التعرف إلى أساليب التعليم بالمقتنيات وتوظيفها في إثراء التجربة المتحفية.

ويشمل البرنامج الذي يُختتم في 20 يوليو تدريبات عملية على إعداد وتقديم الجولات الإرشادية، بما يتيح للمشاركين تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة، ويُختتم بتقديم جولات إرشادية للجمهور داخل المتحف.

يأتي البرنامج ضمن جهود هيئة الشارقة للمتاحف الرامية إلى تنمية مهارات اليافعين، وتعزيز وعيهم بأهمية المتاحف ودورها في حفظ التراث ونشر المعرفة، وإتاحة فرص للتدريب والمشاركة في الفعاليات الثقافية.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل خلال الفترة المحددة.