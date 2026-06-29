"المصرف" يطلق هويته المؤسسية الجديدة ويحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسه

أبوظبي في 29 /وام/ أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، إطلاق هويته المؤسسية الجديدة رسميًا خلال حفل خاص أُقيم اليوم بمقره الرئيسي في أبوظبي.

يتزامن إطلاق الهوية الجديدة مع احتفال المصرف بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، حيث بدأ عملياته المصرفية رسمياً عام 1976 بموجب المرسوم الاتحادي رقم "50".

شهد الحفل سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة فرحات عمر حمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة رجاء محمد غانم المزروعي، وخلف سلطان راشد الظاهري، وسعادة فهد عبد القادر القاسم، وسهيل هلال المنصوري، ومصطفى المانع، ومحمد الصديق علي الشركسي، إلى جانب فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي.

تجسد الهوية المؤسسية الجديدة وعد المصرف "لإنجاز يجتاز الحدود"، بما يعكس التزامه بتمكين الشركات والمؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأفراد، من تحقيق طموحاتهم وتمثل محطة مفصلية في مسيرة المصرف، تؤكد توجهه نحو مرحلة جديدة من النمو، ترتكز على تعميق علاقاته مع عملائه، وتقديم قيمة مستدامه تجمع بين الخبرة المصرفية والابتكار، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الطموحات المستقبلية لدولة الامارات.

وأكد المصرف وانطلاقاً من مكانته بوصفه مصرفا وطنيا يتمتع بخبرة في مجالات التجارة والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، مواصلة البناء على أسسه الراسخة مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة الإنجاز، والاستثمار في الكفاءات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة تجربة العملاء.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمصرف يمثل محطة مهمة في مسيرتنا، فقبل خمسين عاماً انطلقت رحلة المصرف برؤية واضحة وطموح كبير للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنذ ذلك الحين، كان المصرف جزءاً من قصة نجاح وطنية شهدت خلالها الدولة تحولات وإنجازات أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم.

وأضاف سعادته أنه بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نواصل البناء على هذه الأسس الراسخة، وتعزيز قدراتنا بما يواكب تطلعات عملائنا ويدعم رؤية الدولة نحو مزيد من النمو والازدهار".

من جانبه، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، فمنذ تأسيسنا، نؤدي دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات العابرة للحدود بين دولة الإمارات وأسواق شمال أفريقيا، واضعين منظورًا إقليميًا في صميم أعمالنا، مع الحفاظ على نهجٍ يرتكز على خدمة كل متعامل باهتمامٍ شخصي، وكنا من أوائل المصارف المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات في دولة الإمارات، وحرصنا على الدوام على دعم مسيرة الازدهار.

من جانبها، قالت منى حارب، رئيسة التسويق وتجربة العملاء في المصرف، إن هوية المصرف تمثل ما هو أبعد من الاسم أو الشعار أو الألوان، فهي، بمفهومها الأوسع، تجسد التجربة المتكاملة التي نقدمها من خلال حلولنا المالية المصممة لتلبية احتياجات عملائنا، بما يدعم طموحات كل شركة وكل فرد، ونريد لهويتنا المتجددة أن تعكس إيماننا بأن النجاح الحقيقي يبدأ بالطموح والإصرار، تمامًا كما هو حال عملائنا الذين يطمحون إلى تحقيق إنجازات أكبر.