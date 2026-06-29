مجمع الشارقة للفضاء والفلك يعزز شراكته مع الأكاديمية العربية الألمانية للشباب في العلوم والإنسانيات

برلين في 29 يونيو/وام/ ناقش"مجمع الشارقة للفضاء والفلك " و"الأكاديمية العربية الألمانية للشباب في العلوم والإنسانيات" تنفيذ مبادرات وبرامج مستقبلية مشتركة بالتعاون مع جامعة الشارقة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي والثقافي.

جاء ذلك خلال زيارة نورة عباس الأميري، رئيس قسم مختبر الفيزياء الفلكية عالية الطاقة بالمجمع، ومنسق مكتب الاتصال الإقليمي للأكاديمية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي لمقر الأكاديمية بمعهد برلين-براندنبورغ للعلوم والإنسانيات في العاصمة الألمانية برلين، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتوسيع الشراكات الدولية.

شملت الزيارة حضور اجتماع المجلس الاستشاري للأكاديمية، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية مع فريق عملها جرى خلالها استعراض جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في دعم أنشطة الأكاديمية ومبادراتها العلمية في المنطقة، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العلمية والثقافية.

تأتي الزيارة في إطار جهود مجمع الشارقة للفضاء والفلك لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتوسيع مجالات البحث العلمي والتعليم والتواصل المجتمعي، بما يدعم حضور إمارة الشارقة ودولة الإمارات في المبادرات العلمية الدولية.

جدير بالذكر أن " الأكاديمية العربية الألمانية للشباب في العلوم والإنسانيات " تأسست عام 2013 بدعم من وزارة التعليم والبحث الاتحادية في ألمانيا، وتعمل تحت مظلة أكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم والإنسانيات والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين الشباب في الدول العربية وألمانيا من خلال دعم المشاريع البحثية المشتركة، والحوار العلمي والثقافي، وتطوير المبادرات ذات الاهتمام المشترك.