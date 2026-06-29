طرق دبي تنقل أكثر من 193 ألف راكب عبر خدمة المشاركة في الرحلات بالحافلات

دبي في 29 يونيو/وام/ حققت خدمة نقل الأفراد بالحافلات الصغيرة بنظام الحجز المُسبّق من خلال التطبيقات الذكية تقدُّماً لافتاً منذ أن أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

فقد تجاوز إجمالي عدد الركاب، الذين استخدموا هذه الخدمة 193 ألف راكب، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال على خدمات التنقّل الذكي والمرن، وثقة المتعاملين بالحلول المبتكرة، التي تُسهم في تسهيل تنقّلاتهم اليومية داخل الإمارة.

تأتي هذه النتائج في إطار رؤية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتوفر خيارات تنقّل آمنة ومريحة وفعالة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي والمستدام.

وتُواصل الهيئة تعزيز منظومة التنقّل الجماعي المستدام عبر تبنّي حلول ذكية ومبتكرة تواكب احتياجات السكان والزوار، ومن أبرزها خدمة الحافلات الذكية المشتركة، التي توفّر وسيلة تنقّل مرنة تعتمد على الحجز المُسبّق عبر التطبيقات الذكية، وتجمع الركاب المتجهين إلى وجهات متقاربة ضمن رحلة مشتركة تتسّم بالراحة والكفاءة وسهولة الوصول.

وسجّلت الخدمة أعلى أداء تشغيلي لها خلال شهر أكتوبر 2025، بنقل أكثر من 18 ألف راكب خلال شهر واحد، ما يعكس تزايُد الطلب على الخدمة ودورها المتنامي في تلبية احتياجات التنقّل بين المناطق السكنية ومراكز الأعمال والمناطق الحيوية في دبي.