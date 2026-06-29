جامعة الإمارات تختتم أعمال معرض"المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة" بالشارقة

الشارقة في 29 يونيو / وام / اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال معرض "المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة، الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة على مدار عشرة أيام مستقطبًا نحو 6 آلاف زائر من الباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات والجمهور في تأكيد على الاهتمام المتزايد بالمحتوى المعرفي والتراثي ودوره في تعزيز الوعي الثقافي.

شكّل المعرض محطة ختامية للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية بعدما جمع أحد أبرز المجموعات النادرة التي تحتفظ بها جامعة الإمارات العربية المتحدة مع أحد أبرز الصروح الثقافية في الدولة ما أتاح تقديم المخطوطات في سياق معاصر يبرز قيمتها العلمية والمعرفية.

وسلط المعرض الضوء على المخطوطات بوصفها مصادر أصيلة توثق مسيرة العلوم والمعارف وتعكس تقاليد راسخة في البحث والتأليف والتعلم بما يسهم في إعادة تقديم هذا الإرث للأجيال الجديدة من منظور يواكب الحراك الثقافي والمعرفي المعاصر.

وأسهم المعرض في إبراز أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية في دولة الإمارات ودورها في حفظ الإرث الفكري وإتاحته أمام الباحثين والجمهور بما يعزز الاستفادة منه ويدعم استدامة حضوره في المشهد الثقافي.

وعززت الفعالية الحراك الثقافي والعلمي من خلال تسليط الضوء على المخطوطات باعتبارها مصدرًا للإلهام وإعادة قراءة تطور المعرفة الإنسانية إلى جانب توفير مساحة للتفاعل مع الأجيال الجديدة عبر ربط الموروث العلمي بالتحديات والفرص المعاصرة بما ينسجم مع توجهات الدولة في التنمية الثقافية المستدامة.