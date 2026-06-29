إطلاق "راديو الشارقة للفنون" عبر الإنترنت

الشارقة في 29 يونيو /وام/أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون إطلاق «راديو الشارقة للفنون»، منصة إذاعية جديدة عبر الإنترنت تُعنى ببث الموسيقى والأصوات والقصص من المنطقة والعالم، من خلال برمجة ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية).

يقدم الراديو برامج موسيقية ومحتوى ثقافياً، إلى جانب بثوث حية مؤقتة ومختارات موسيقية يعدها فنانون، إضافة إلى تسجيلات أرشيفية من مقتنيات المؤسسة، بما يتيح تجارب استماع تجمع بين الأعمال المعاصرة والمواد الأرشيفية.

يهدف الراديو إلى توفير مساحة تستكشف تطور التقاليد الموسيقية عبر الأجيال والثقافات، وتعزيز تجارب الإصغاء من خلال محتوى يعتمد على السرد والتنوع الثقافي.

وافتتح الراديو برمجته الموسمية ببرنامج «أصوات»، الذي يضم 12 حلقة، مدة كل منها ساعة، ويقدم مختارات موسيقية تُبنى على الأجواء والحالة الشعورية، بما يعكس تنوع تجارب الاستماع عبر الثقافات المختلفة.

وأكدت المؤسسة أن الراديو سيعمل على توسيع برامجه مستقبلاً لتشمل بثوثاً حية وتعاونا مع فنانين وموسيقيين وممارسين ثقافيين، بما يدعم الإنتاج الإبداعي ويعزز التبادل الثقافي من خلال الصوت.