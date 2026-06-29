ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي وصادراته من العناصر الأرضية النادرة خلال 2025

بروكسل في 29 يونيو/وام/ سجلت تجارة الاتحاد الأوروبي في العناصر الأرضية النادرة انتعاشًا خلال عام 2025، بعد التراجع الحاد الذي شهدته في عام 2024، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وأظهرت البيانات أن واردات الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 17.1% لتصل إلى 15.1 ألف طن، فيما زادت الصادرات بنسبة 21.1% لتبلغ 6.7 آلاف طن.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 23.2% لتصل إلى 124.9 مليون يورو، بينما نمت قيمة الصادرات بنسبة 29.9% لتبلغ 124.7 مليون يورو.

تُعد "العناصر الأرضية النادرة" التي تضم 17 معدنًا متخصصًا، من المواد الخام ذات الأهمية الاقتصادية العالية والمخاطر المرتفعة على صعيد الإمدادات، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتقنيات الطبية المتقدمة وغيرها من الصناعات التكنولوجية.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الصين على موقعها كأكبر مورّد للعناصر الأرضية النادرة إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مستحوذة على 46.8% من إجمالي الواردات بواقع 7.1 ألف طن، تلتها روسيا بحصة 25.9% (3.9 ألف طن)، ثم ماليزيا بنسبة 23.1% (3.5 ألف طن)، فيما جاءت اليابان والولايات المتحدة بحصتين بلغتا 1.6% و0.9% على التوالي.