شركة Maalexi في أبوظبي توقع شراكة لدعم تمويل التجارة الزراعية للهند

أبوظبي في 29 يونيو/ وام / وقّعت شركة "Maalexi"، الناشئة في Hub71 والمتخصصة في تكنولوجيا التجارة الزراعية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية تحالف إستراتيجي مع منصّة لخدمات تمويل التجارة الدولية "RXIL Global IFSC Limited"، بهدف تحسين وصول المصدّرين الهنود، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى حلول التمويل التجاري للمعاملات الزراعية العابرة للحدود.

وقال عزام باشا، الرئيس التنفيذي لشركة "Maalexi Inc" إن الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة تستحق الاستفادة من البنية التحتية التجارية وفرص التمويل بالمستوى ذاته الذي تتمتع به الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ويجسّد هذا التحالف مع "RXIL Global" هذه القناعة بصورة مباشرة.

وتوفّر Maalexi قدرات متكاملة لتنفيذ عمليات التجارة الزراعية، تشمل التحقق من المورّدين والمشترين وإدارة بيانات التجارة وتنسيق الخدمات اللوجستية والتخزين وتمثيل الأصول رقميًا عبر سلاسل إمداد السلع، ومن خلال تشغيل مستودعات وبنية تحتية تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند، تنشئ الشركة سجلات تجارية منظّمة وجاهزة للتدقيق، بما يعزّز الشفافية والثقة في المعاملات العابرة للحدود.

من جانبه، قال غانيش نالاواد، الرئيس التنفيذي لشركة "RXIL Global"، إن هذا التحالف يجمع بين قدرات متكاملة يمكن أن تسهم في تحسين وصول المصدّرين الزراعيين إلى حلول تمويل التجارة، ومن خلال ربط المعاملات التجارية الموثّقة بشبكة من مزوّدي التمويل الخاضعين للتنظيم، نهدف إلى دعم مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية وتوسيع المشاركة في التجارة العابرة للحدود.