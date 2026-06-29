مجمع القرآن في الشارقة يُطلق برنامجه الصيفي الرابع

الشارقة في 29 يونيو/ وام / أطلق مجمع القرآن الكريم في الشارقة برنامجه الصيفي السنوي الرابع تحت شعار "مع القرآن نَبني الأثر" والذي يضم أربعة مسارات تعليمية متميّزة تشمل خطوط القرآن الكريم وأساسيات علم التجويد ومخارج الحروف وتجارب ملهمة مع القرآن الكريم إضافة إلى مسار مرشد المستقبل.

ويمتد البرنامج الذي سينطلق الاثنين المقبل على مدار أربعة أسابيع مستهدفاً الفئة العمرية من 9 إلى 17 عاماً ويأتي في إطار رسالة المجمع الهادفة إلى غرس القيم الإنسانية وترسيخها وتعزيز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ كما يُعدّ البرنامج امتداداً لرؤية المجمع في العناية بالقرآن الكريم وعلومه من خلال توفير بيئة تعليمية قرآنية متكاملة لتنمية معارف ومهاراتهم الأجيال الناشئة.