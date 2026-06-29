سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة

رأس الخيمة في 29 يونيو/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه سعادة ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع إندونيسيا في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات.