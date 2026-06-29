دوري أبوظبي للسباقات المستقلة ينطلق دولياً من حلبة إيمولا الإيطالية في سبتمبر

أبوظبي في 29 يونيو/ وام / أعلنت "أسباير"، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والمتخصصة في تصميم التحديات الكبرى والمسابقات العالمية، عن المشاركة الدولية الأولى لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة "A2RL"، على حلبة إيمولا الإيطالية يوم 5 سبتمبر المقبل، إحدى أشهر وأصعب حلبات السباقات في العالم، بمشاركة ما يصل إلى 5 سيارات سباق ذاتية القيادة بالكامل.

ويشكل سباق إيمولا محطة رئيسية في مسيرة التوسع العالمي للدوري، بعد موسمين استثنائيين على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، حيث يفتتح أول مشاركة دولية قبل عودته إلى العاصمة أبوظبي لاختتام موسم 2026.

وسيخوض فريق TUM الألماني، بطل A2RL الحالي، منافسات إيمولا إلى جانب Unimore Racing وPoliMOVE من إيطاليا، بعد أن ضمنت هذه الفرق تأهلها من خلال أدائها في موسم 2025.

وستتنافس كذلك فرق Kinetiz من الإمارات، وConstructor Racing من ألمانيا، في جولات تأهيلية قبل السباق الرئيسي، للفوز بالمركز المتاح على خط الانطلاق.

وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: بدأ دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة برؤية واضحة مفادها أن مستقبل التنقل يجب أن يخضع لاختبارات علنية وصارمة، وفي أقسى حدود الأداء.

وأضاف أن أول ظهور دولي للدوري في إيمولا يجسد قدرة الإمارات على تحويل طموحاتها الكبيرة في البحث والتطوير إلى منصات تكنولوجية عالمية التأثير، تسهم في تسريع وتيرة تطور التنقل الذاتي.