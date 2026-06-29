خريجو قيادات الشارقة الرياضية يزورون مؤسسات عالمية لاكتساب خبرات الحوكمة والتطوير

الشارقة في 29 يونيو/ وام / شارك خريجو برنامج القيادات الرياضية الذي نفذته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في سلسلة زيارات مهنية ومعرفية بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وإجراء المقارنات المعيارية في مجالات الحوكمة الرياضية وإدارة الرياضات المائية وتشغيل المرافق ومنظومات الأداء العالي.

وتأتي هذه الزيارات وآخرها لمدينة برشلونة الإسبانية ضمن المسار العملي لمخرجات البرنامج بما يعزز قدرة الخريجين على ربط المعرفة القيادية والمهنية بالتجارب التطبيقية.

وحضر المشاركون جلسة تخصصية في الحوكمة الرياضية عقدت في جامعة برشلونة تناولت خصوصية إدارة المؤسسات الرياضية وأهمية بناء أنظمة حوكمة تراعي طبيعة القطاع الرياضي وتداخل أطرافه ومساراته خاصة أن حوكمة المؤسسات الرياضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها امتداداً مباشراً لحوكمة المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة نظراً لخصوصية الرياضة بوصفها منظومة تجمع بين المتطلبات التنظيمية والجوانب الاستثمارية والعلاقات مع اللاعبين والفرق والشركاء والجهات الداعمة.

كما شملت الزيارات نادي أتلتيك بارسيلونيتا للسباحة "CNAB" حيث اطّلع الوفد على نموذج متكامل يجمع بين الرياضة المجتمعية والرياضة التنافسية في رياضات السباحة وبولو الماء من خلال منظومة تضم فرقاً للفئات العمرية المختلفة وفريقاً نسائياً يضم لاعبات من المستوى الأولمبي إلى جانب برامج وأنشطة تتيح ممارسة الرياضات المائية ضمن بيئة منظمة تخدم المجتمع والفرق الرياضية في الوقت نفسه.

وزار الوفد مركز سانت كوجات للأداء الرياضي العالي "CAR" المتخصص في إعداد الرياضيين وفق منظومة علمية واحترافية تشمل التدريب التخصصي والقياسات والاستشفاء والخدمات الطبية والفسيولوجية والتغذوية إضافة إلى الجوانب الداعمة التي تسهم في رفع كفاءة الرياضيين وتطوير خطط الإعداد.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن هذه الزيارات تتيح دراسة النماذج الناجحة وفهم آليات إدارتها ثم تكييف عناصرها بما يتناسب مع واقعنا المحلي واحتياجات الرياضة النسائية في الشارقة وتمنح الكوادر مساحة أوسع للتعلم من التجارب المتخصصة وتحويل المعرفة إلى أدوات عملية تدعم التطوير المؤسسي والرياضي.

من جانبها أكدت موزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن المؤسسة تحرص على ربط التطوير المؤسسي بالتعلم من التجارب المتخصصة والاطلاع على أفضل الممارسات وتعكس هذه الزيارات تنوع المهن الرياضية التي تسهم في تطوير المنظومة من الإدارة والتشغيل إلى التدريب والقياسات العلمية والاستشفاء والخدمات الداعمة للرياضيين.