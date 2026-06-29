الاتحاد الأوروبي والصين يطلقان آلية جديدة لتوازن التجارة وتعزيز التعاون

بروكسل في 29 يونيو/ وام / أعلن الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم في بروكسل، إطلاق مشاورات جديدة حول التجارة والاستثمار "TIC" بهدف تعزيز الحوار وتحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع ماروش شيفتشوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ووانغ وينتاو وزير التجارة الصيني، حيث اتفق الطرفان على معالجة التحديات القائمة عبر أربعة محاور رئيسية تشمل توازن التجارة والاستثمار، وضوابط التصدير، وحقوق الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

كما تقرر إنشاء آلية مشتركة لرصد تدفقات التجارة وتبادل البيانات بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتقليل الاحتكاكات التجارية.

وأكد الجانبان أهمية تحسين الوصول إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز الحوار بشأن المواد الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري جديد في خريف 2026 لمتابعة التقدم.

-سر-.