مجلس دبي الرياضي يوقع اتفاقيات "مسرعات الأندية" مع 14 نادياً حكومياً وخاصاً

دبي في 29 يونيو/ وام / أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق "برنامج مسرعات الأندية"، إحدى المبادرات الرئيسة ضمن محور الأندية في "إستراتيجية دبي للرياضة 2033"، بهدف تطوير منظومة الأندية الحكومية والخاصة في الإمارة، ودعم التحول المؤسسي والاحترافي، وتعزيز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الرياضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من ممثلي أندية دبي، وشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع الأندية الحكومية الأربعة: الوصل، والنصر، وشباب الأهلي، وحتا، إلى جانب 10 أندية خاصة هي: دبي سيتي، ودبي يونايتد، وجولف يونايتد، وفرسان هيسبانيا، ورويال، ومودرن سبورت، والاتفاق، وفورت فيرتوس، وبريسجين، وليجينتوس.

ويضم البرنامج مسارين رئيسيين، الأول مخصص للأندية الحكومية المشاركة في دوري المحترفين، ويقدم لها دعماً مرتبطاً بتحقيق مؤشرات أداء تشمل تطوير كرة القدم والأكاديميات، والرياضات الأخرى، والجوانب الإدارية والتجارية، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة، مع تخصيص دعم إضافي للأندية التي تستوفي جميع المعايير المعتمدة.

أما المسار الثاني، فيستهدف الأندية الخاصة المشاركة في دوري المحترفين ودوريي الدرجتين الأولى والثانية، من خلال توفير خطط عمل فنية وتشغيلية تساعدها على تطوير أدائها وفق احتياجاتها الخاصة، بما يتيح لها معالجة التحديات وتعزيز استدامتها وقدرتها التنافسية، بعيداً عن تطبيق نموذج موحد لمؤشرات الأداء.

وأكد سعادة خلفان بلهول، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لنهج دبي في تسريع الإنجاز وتطوير مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه يهدف إلى دعم الأندية الحكومية والخاصة وتسريع تنفيذ مبادراتها، وتعزيز كفاءتها الإدارية والفنية دون التدخل في عملها.

وأوضح أن البرنامج يركز على تطوير الكوادر الإدارية، والاهتمام بالمراحل السنية، وتعزيز التسويق الرياضي والحضور الجماهيري، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي سيواصل دعم الأندية الحكومية، بالتوازي مع مساندة النمو المتسارع للأندية الخاصة، بما يعزز التنافسية ويسهم في اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وينعكس إيجاباً على مستقبل المنتخبات الإماراتية.

ورحبت الأندية الخاصة، بإطلاق البرنامج، مؤكدة أنه يمثل دفعة مهمة لتسريع خطط التطوير ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وقال سلطان حارب الفلاحي، مالك ورئيس نادي سيتي لكرة القدم، إن البرنامج يعد خطوة طال انتظارها من جانب الأندية الخاصة، لما يوفره من دعم لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل تطوير الإدارة والمنشآت والخدمات، بما يعزز حضور الأندية في المجتمع ويرفع مستوى تنافسيتها.

وأكد ريكاردو بينتو، المدير العام لنادي الاتفاق لكرة القدم، أن المبادرة ستسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للأندية الخاصة، مشيراً إلى أن نادي الاتفاق سيستفيد منها في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع رياضي متكامل ليكون المقر الدائم للنادي، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرته التطويرية.

وأوضح علي بشلوش، مستشار نادي مودرن سبورت، أن البرنامج يفتح قنوات تواصل مباشرة بين الأندية والجهات المعنية، ويوفر الدعم والإرشاد لمعالجة التحديات، بما يساعد الأندية على تنفيذ خططها التطويرية وتعزيز الاحترافية، وصولاً إلى مستويات تنافسية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.