"الإمارات للتنمية الاجتماعية" في رأس الخيمة تعزز قدرات الشباب الرقمية

رأس الخيمة في 29 يونيو/ وام / نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، في مقرها برأس الخيمة جلسة بعنوان "تمكين الشباب لمستقبل رقمي مبتكر"، قدّمها المهندس عيسى المناعي الباحث في الذكاء الاصطناعي بمجموعة تريندز للبحوث والاستشارات.

وتأتي الجلسة ضمن برامج الجمعية الرامية إلى إعداد الشباب لمتطلبات المستقبل، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة

وناقشت الجلسة أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكينها من أدوات الابتكار والبحث والتطوير، بما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة التحول الرقمي، والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن تمكين الشباب في المجالات الرقمية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء المستقبل، ويعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان الإماراتي أساساً لمسيرة التنمية والتنافسية العالمية.

وقال إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات المجتمعية في إعداد الشباب وتأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من قيادة المرحلة المقبلة بثقة وكفاءة.