نمو الإنتاج الصناعي في اليابان دون التوقعات

طوكيو في 30 يونيو /وام/ ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في مايو الماضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات حكومية صدرت اليوم .
و أشارت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى نمو الإنتاج الصناعي 0.5 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر السابق، مقابل
توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع 1.1 بالمئة. وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نموا.
و تتوقع الشركات الصناعية التي شملها الاستطلاع الذي أجرته الوزارة أن يرتفع الإنتاج المعدل موسميا 3.7 بالمئة في يونيو وأن
يظل ثابتا في يوليو تموز.
و بحسب البيانات ارتفع إنتاج معدات النقل في مايو أيار 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما زاد إنتاج المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية 3.7 بالمئة.
-خلا-