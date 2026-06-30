نمو الإنتاج الصناعي في اليابان دون التوقعات

طوكيو في 30 يونيو /وام/ ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في مايو الماضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا مقارنة ​بالشهر السابق، بحسب بيانات حكومية صدرت اليوم .

و أشارت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى نمو الإنتاج الصناعي 0.5 بالمئة في مايو ‌ ⁠مقارنة بالشهر السابق، مقابل

توقعات السوق ‌التي كانت تشير ⁠إلى ارتفاع 1.1 ​بالمئة. وكان ⁠هذا هو الشهر الثاني على التوالي ⁠الذي يشهد نموا.

و تتوقع الشركات ⁠الصناعية التي شملها الاستطلاع الذي أجرته الوزارة أن يرتفع الإنتاج ⁠المعدل ​موسميا 3.7 ⁠بالمئة في يونيو وأن

يظل ثابتا في يوليو تموز.

و بحسب البيانات ارتفع إنتاج معدات النقل في مايو أيار 4.6 بالمئة مقارنة ​بالشهر السابق، بينما ‌زاد إنتاج المواد الكيماوية ​العضوية وغير العضوية 3.7 بالمئة.

-خلا-