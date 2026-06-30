انخفاض ثقة الشركات البريطانية في الاقتصاد

لندن في 30 يونيو /وام/ انخفضت ثقة الشركات البريطانية في الاقتصاد هذا الشهر، غير أن تقييمها لآفاقها الخاصة كان أقل تشاؤما ،بحسب مسح أجرته " لويدز" .

وفقا للاستطلاع انخفضت الثقة الإجمالية ‌للشركات ثلاث نقاط إلى +44، أي أقل من ⁠متوسطها على مدى 12 ​شهرا البالغ +47، كما انخفضت ⁠الثقة في الاقتصاد بشكل عام أربع نقاط ⁠إلى +31، وهو أقل من متوسط الاثني عشر شهرا البالغ +38.

و ⁠انخفض تفاؤل الشركات إزاء توقعاتها التجارية نقطتين إلى +56، وهو ما يظل قريبا من متوسطه ⁠على مدى ​12 شهرا البالغ +57، إذ ⁠يتوقع 64 بالمئة من الشركات زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل.

و تراجعت ثقة شركات التصنيع 10 نقاط إلى +33 في يونيو، وهو ما يقل بكثير عن متوسطها على ​مدى 12 شهرا ‌البالغ +46.

-خلا-