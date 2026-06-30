ارتفاع الإيرادات الضريبية في كوريا 19% بفضل صعود الدخل وانتعاش الأسهم

سيؤول في 30 يونيو /وام/ ارتفعت الإيرادات الضريبية لجمهورية كوريا بنسبة تقارب 19% في مايو مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع الدخل والارتفاع الأخير في سوق الأسهم.

و بحسب بيانات حكومية صدرت اليوم و أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" بلغت حصيلة الضرائب التي جمعتها الحكومة 35.8 تريليون وون (23.2 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، مقارنةً بـ 30.1 تريليون وون في العام السابق، وفقًا لوزارة المالية والاقتصاد.

وعزَت وزارة المالية هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة تحصيلات ضريبة الدخل، التي بلغت 22 تريليون وون في مايو، بزيادة قدرها 16.5% عن العام السابق، مع المكاسب المحققة من معاملات الأوراق المالية في الخارج، والمعاملات العقارية.

كما جمعت كوريا 1.3 تريليون وون من ضرائب معاملات الأوراق المالية في مايو، مسجلةً ارتفاعا كبيرا من 300 مليار وون فقط في العام الماضي.

وقفزت إيرادات ضريبة الشركات بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 تريليونات وون في مايو، وسط تحسن في تقارير الأرباح. وخلال الفترة من يناير إلى مايو، بلغت الإيرادات الضريبية 199.9 تريليون وون، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق.

-خلا-