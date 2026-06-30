الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ 2008

عواصم في 30 يونيو /وام/ تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا خسارة 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 57.13 دولار ​للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1557.21 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1208.17 دولار. والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر فصلية

وشهرية.

-خلا-