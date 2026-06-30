منتخب المغرب يتخطى نظيره الهولندي بركلات الترجيح ويتأهل لدورالـ16 في مونديال 2026

مونتيري - المكسيك في 30 يونيو/ وام/ تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد مونتيري بالمكسيك، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل عن طريق كودي غاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل بهدف سجله عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع "90+1".

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الإضافي بالنتيجة نفسها، التي شهدت تبادل الفريقين تسجيل وإهدار الركلات، قبل أن يسجل إسماعيل الصيباري الركلة الحاسمة، ليقود المغرب إلى الفوز بنتيجة 3-2 والتأهل إلى دور الـ16.

ويلتقي المنتخب المغربي في الدور المقبل مع نظيره الكندي، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في الدور ذاته.