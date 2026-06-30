"تريندز للبحوث والاستشارات" يبحث آفاق التعاون المعرفي مع المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية

أبوظبي في 30 يونيو/ وام/ ناقش "تريندز للبحوث والاستشارات" ووفد من "المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية"، خلال جلسة حوارية، فرص التعاون المشترك في المجالات البحثية والمعرفية، وآليات تطوير شراكات إستراتيجية تسهم في دعم الحوار الدولي، وتعزيز التفاهم بين الثقافات والشعوب، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية.

وتناول الجانبان عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجال الدبلوماسية العامة والثقافية، إلى جانب بحث تنظيم مؤتمرات وندوات علمية وبرامج بحثية مشتركة تسهم في إثراء النقاشات الفكرية حول القضايا الدولية الراهنة وتعزز الحضور العالمي للمؤسستين.

وأكد الباحث الرئيسي محمد سالم السالمي مدير عام "تريندز للبحوث والاستشارات"، أن اللقاء يعكس حرص "تريندز" على بناء شراكات معرفية دولية فاعلة تسهم في إنتاج المعرفة ودعم صناعة القرار، لافتا إلى أن "تريندز" يتطلع إلى ترجمة مخرجات اللقاء إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز التبادل المعرفي وتدعم الجهود المشتركة الرامية إلى بناء جسور التواصل الحضاري وإثراء المشهد البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد الدكتور صلاح الحبو المستشار الدولي لتطوير الأعمال في المعهد، رئيس الوفد الزائر، أن التعاون مع "تريندز" يفتح آفاقاً واعدة لتطوير برامج ومشروعات مشتركة في مجالي الدبلوماسية الثقافية والبحث العلمي.