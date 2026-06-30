تعاون بين"موانئ أبوظبي" و"آي آر إتش جلوبال تريدينج" لتعزيز تزويد السفن بالوقود واستخدام الوقود البحري البديل بميناء خليفة

أبوظبي في 30 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "آي آر إتش جلوبال تريدينج ليمتد"، يتم بموجبها استطلاع فرص التعاون الإستراتيجي في مجال خدمات تزويد السفن بالوقود، ودعم استخدام الوقود البحري البديل في ميناء خليفة.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المحتملة، بما يشمل خدمات تزويد السفن بالوقود للسفن الراسية في ميناء خليفة، وتطوير حلول الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والميثانول، بالإضافة إلى دراسة الفرص المتعلقة بالبنية التحتية لتخزين الوقود، ومرافق المحطات، وإمكانات أخذ عينات الوقود واختبارها.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا التعاون يعكس الالتزام الراسخ بإبرام تحالفات إستراتيجية كفيلة بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فيما يسهم التعاون مع شركاء موثوقين مثل ’آي آر إتش‘ في تعزيز قدرات المجموعة ودعم تطوير بنية تحتية وخدمات مستقبلية ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

من جهته قال علي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي آر إتش"، إن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار مساعي الشركة لبناء شراكات إستراتيجية تحدث أثر اقتصادي ملموس على أرض الواقع ، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تواصل "آي آر إتش" فيه تطوير منصتها العالمية لتجارة الطاقة، تشكّل خدمات تزويد السفن بالوقود وحلول الوقود البحري البديل مجالاً واعداً للنمو والتوسع .

وأضاف أن ميناء خليفة يعد قاعدة مثالية تتيح للشركة استطلاع هذه الفرص، معربا عن التطلع إلى التعاون الوثيق مع المجموعة لتحويل هذه الرؤى إلى مشاريع ومبادرات عملية.

ويهدف التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و"آي آر إتش جلوبال تريدينج" إلى تعزيز القيمة المضافة التي يقدمها ميناء خليفة باعتباره ميناءً متعدد الأغراض وعميق المياه، يدعم العمليات البحرية عالية الكفاءة والمستدامة والمستقبلية.

وتُعد "آي آر إتش جلوبال تريدينج" شركة إستراتيجية عالمية لتجارة السلع الأساسية تغطي مجالات اهتمامها سلسلة القيمة لقطاعي التعدين والطاقة، وتخطط لبناء منصة عالمية متنوعة لتجارة المعادن والطاقة، تشمل الغاز الطبيعي المسال، والغاز البترولي المسال، والنفط الخام، والمنتجات البترولية.

وسيبحث التعاون إمكانية الاستفادة من قدرات "آي آر إتش" في مجال التجارة الدولية، إلى جانب البنية التحتية والمنظومة المتكاملة عالمية المستوى التي تمتاز بها مجموعة موانئ أبوظبي.