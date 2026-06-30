ارتفاع الاستثمار المباشر لكوريا في الخارج بنسبة 36% خلال الربع الأول

سيئول في 30 يونيو/ وام/ حقق الاستثمار المباشر لجمهورية كوريا في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعي الخدمات المالية والتأمين، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة المالية والاقتصاد الكورية.

وأوضحت بيانات الوزارة، التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية، أن إجمالي حجم الاستثمار المباشر الذي قامت به الشركات الكورية في الخارج بلغ 21.74 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مسجلًا ارتفاعًا حادًا من 15.96 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محافظًا بذلك على نمو على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2025.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفع الاستثمار المباشر في قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 63% ليصل إلى 13.38 مليار دولار أمريكي.

وأظهر قطاع المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، حيث ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1.19 مليار دولار، بينما انخفض حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.7% ليصل إلى 3.4 مليارات دولار.

وعلى صعيد الوجهات، فقد تضاعفت الاستثمارات في الولايات المتحدة لتصل إلى 10.15 مليار دولار، بينما ارتفعت في لوكسمبورغ بنسبة 97.9% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، وتضاعفت الاستثمارات في سنغافورة لتصل إلى 1.05 مليار دولار.

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