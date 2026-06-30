ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا إلى قطاع غزة

غزة في 30 يونيو/ وام/ وصلت إلى قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وجرى تجهيز القافلة في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش، بعد وصول شحنة المساعدات جوا من مطار الشارقة الدولي، حيث عمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي على فرزها وتحميلها وتجهيزها وفق منظومة عمل متكاملة، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ويلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ويعزز وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتجسد هذه المساعدات حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تأكيدا لنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني.