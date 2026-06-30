عجمان تستضيف النسخة الـ 9 من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

عجمان في 30 يونيو/ وام/ تنطلق منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 9 يوليو 2026

في مركز كواترو الرياضي بعجمان، وذلك برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تفاصيل النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في مركز شباب عجمان بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء التنظيميين والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام.

تشهد النسخة التاسعة مشاركة 20 فريقاً يمثلون ست دول خليجية، بإجمالي 400 لاعب ومدرب وإداري، يتنافسون ضمن ثلاث فئات سنية هي 12 و14 و16 سنة.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة العليا المنظمة والمشرف العام على المهرجان، أن البطولة أصبحت منصة رياضية خليجية لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها، وتعزيز التواصل والتنافس الرياضي الشريف بين الشباب.

وقال إن المهرجان يتضمن برنامجاً مصاحباً من الفعاليات الرياضية والإعلامية والتثقيفية، يشمل مؤتمرات صحفية عقب المباريات لاستعراض أبرز أحداثها واستضافة الأجهزة الفنية واللاعبين، إلى جانب بطولات الألعاب الإلكترونية والمهارات الكروية، وحلقات البودكاست والجلسات النقاشية والمجلس الخليجي بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الخليجية.

وأضاف أن البرنامج يشمل دورات متخصصة للمدربين والإداريين، بهدف تأهيلهم وإثراء تجربة الوفود المشاركة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات.

وأوضح عبدالله، أن النسخة التاسعة تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بواقع ثلاث حالات مراجعة لكل فريق، إلى جانب البث المباشر لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة بالتعاون مع شركة C LIVE عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمهرجان.

كما يشهد المهرجان إطلاق الكرة الرسمية للبطولة، المقدمة من شركة "CH1" الأرجنتينية، وتقديم كرة تحمل توقيع وصورة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا كجائزةً لأفضل لاعب في كل مباراة، فضلاً عن إطلاق مشروب رياضي خاص بالبطولة بالتعاون مع شركة دكتور نيوترشن.

وشهد المؤتمر الصحفي كلمات لممثلي الرعاة والشركاء؛ حيث ألقى عبدالله محمد العبيدلي، مدير الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، كلمة الراعي الرسمي، فيما ألقى سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، كلمة الاتحاد.

كما ألقى سامي علي صالح، مسؤول الاتصال المؤسسي في جمعية الإحسان الخيرية، كلمة الجمعية بصفتها الشريك التنظيمي، وألقى عبدالله جابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، كلمة الراعي الذهبي، فيما ألقى أحمد السعدي، رئيس مجلس إدارة مطعم حصن ريدان، كلمة الراعي الفضي.

وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم الذي تقدمه شركة غلفا للمياه المعدنية بصفتها الداعم اللوجستي للمهرجان، ومثلها في المؤتمر محمد زينل.

وفي ختام المؤتمر، أجرى سالم خلفان، مدير البطولة، مراسم القرعة التي أسفرت عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعات الفئات السنية الثلاث.

ففي فئة 12 سنة، ضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية يورو من الإمارات، وأكاديمية سفنتين فور الكويتية، فيما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين، وأكاديمية موهبة السعودية، وأكاديمية سمارت العمانية.

وفي فئة 14 سنة، ضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية أوليه البحرينية، وأكاديمية سمارت العمانية، بينما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو العراقية، وأكاديمية موهبة السعودية، وأكاديمية نادي العين.

أما فئة 16 سنة، فضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية سهم الكويتية، وأكاديمية القرم الإماراتية، وأكاديمية الشباب العمانية، فيما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو العراقية، وأكاديمية سفنتين فور الكويتية، وأكاديمية سمارت العمانية، وأكاديمية السيب العمانية.

وتقام مباريات دور المجموعات على مدار أربعة أيام، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية مساء الخميس 9 يوليو، لتحديد أبطال النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية.