"الداخلية" تشارك بأعمال المنتدى القانوني الدولي في روسيا

سانت بطرسبرغ في 30 يونيو/ وام/ شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، في أعمال المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر، الذي عُقد في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل القانونية الدولية، وتوسيع آفاق الشراكة والتعاون، ومواكبة أحدث التطورات في المجالات القانونية والتقنية.

والتقى الوفد، على هامش المنتدى، مع كونستانتين أناتوليفيتش تشويتشينكو، وزير العدل في روسيا الاتحادية، الذي أشاد بمشاركة وزارة الداخلية، مؤكداً أهمية استمرار مشاركتها في الدورات المقبلة لما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشارك الوفد في عدد من الجلسات التخصصية التي ناقشت أبرز المستجدات في القانون الدولي، والأطر التشريعية المنظمة للتقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في هذا المجال.

وزار الوفد عدداً من الأجنحة الأمنية، إضافة إلى شركات متخصصة في الحلول الذكية، حيث عقد اجتماعات مع مسؤوليها لبحث سبل التعاون، والاطلاع على الأنظمة والبرامج المعروضة، والاستفادة من أفضل الممارسات والحلول المطبقة لديهم.