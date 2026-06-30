اختتام مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج

العين في 30 يونيو/ وام/ اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أمس، فعاليات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج 2026، في مركز أدنيك، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس النادي.

وتضمن المهرجان بطولة صيف العين للشطرنج الخاطف، وتحدي الروبوتات، وبطولة الشطرنج الاستعراضي، بمشاركة الأستاذ الدولي الكبير ميخائيل إيفانوف، مدرب النادي، والذي خاض مباراة متزامنة أمام 24 لاعباً في الوقت نفسه.

وأسفرت منافسات الشطرنج الخاطف عن فوز سانتياغو ريجي بالمركز الأول، ومحمد سعيد الشامسي بالمركز الثاني، ورولاندو جانجوزو بالمركز الثالث.

توج الفائزين هشام علي الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، والذي أشاد بالحكام المشاركين واللجنة المنظمة والمتطوعين تقديرا لجهودهم الكبيرة التي أسهمت في نجاح المهرجان، مثنيا على مستويات اللاعبين في الفعاليات المختلفة.