تعاون بين "سكينة" و"سبيتـش كير" لتطوير بروتوكولات الصحة الرقمية في أبوظبي

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / وقعت "سكينة" للصحة النفسية، التابعة لــ"صحة" وإحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، مذكرة تفاهم مع مركز "سبيتش كير" المتخصص في علاج النطق والتدخلات النمائية العصبية، بهدف تطوير بروتوكولات بحثية وأطر إكلينيكية متقدمة في مجال الصحة الرقمية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي في إمارة أبوظبي.

تأتي الشراكة في إطار توجه "سكينة" نحو ترسيخ نموذج مبتكر للصحة الرقمية يجمع بين المعرفة البحثية والتقييم السلوكي والتطبيقات الإكلينيكية، بما يسهم في تطوير معايير قياس أكثر دقة، ومسارات فحص وإحالة أكثر وضوحًا، وأطر تنفيذية ترتكز إلى أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تصميم ومراجعة بروتوكولات بحثية متخصصة تتناول الصحة الرقمية والسلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير أطر إكلينيكية قابلة للتطبيق في مركز "سكينة" في أبوظبي، تشمل أدوات القياس، وآليات التقييم، ومسارات الإحالة، ومعايير المتابعة، وإعداد التقارير.

كما تتضمن الشراكة تنفيذ برامج تدريب وشهادات تخصصية لدعم تطبيق الأطر الإكلينيكية، وتطوير نسخ ملائمة ثقافيًا تنسجم مع خصوصية المجتمع الإماراتي واحتياجاته، إضافة إلى التعاون في الدراسات العلمية، والمؤتمرات، والمنتديات التعليمية، والمبادرات التوعوية.

وأكد الدكتور زين علي اليافعي، المدير التنفيذي لـ"سكينة"، أن الشراكة تجسد خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج علمي مستدام للصحة الرقمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصحة الرقمية تمثل أحد أبرز التحديات والفرص في مجال الصحة النفسية المعاصرة. وأضاف أن التعاون مع مركز "سبيتـش كير" يهدف إلى تطوير أطر إكلينيكية ترتكز إلى البحث العلمي، بما يضمن تحويل المعرفة إلى ممارسات تطبيقية تعزز جودة الحياة، وتدعم الأطفال والأسر ضمن بيئة رقمية صحية ومتوازنة.

وأكدت فرح القيسيه، المدير التنفيذي لمركز "سبيتش كير" في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تعكس التزامًا مشتركًا بتطوير خدمات متقدمة في مجالي النطق واللغة والتدخلات النمائية، ووصفتها بأنها خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نموذج رعاية أكثر تكاملًا واستشرافًا للمستقبل، لافتة إلى أن مواءمة الخبرات بين قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع ستسهم في تعزيز البحث العلمي، وبناء القدرات المهنية، ودعم الأطفال وأسرهم في رحلتهم التواصلية.